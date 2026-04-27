Джек Грилиш заснул пьяным на крыше бара в Манчестере — The Sun

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, находящийся сейчас в аренде в «Эвертоне», оказался в центре внимания после инцидента в одном из баров Манчестера на крыше, где он, по сообщениям The Sun, заснул во время отдыха с друзьями.

Очевидец рассказал, что приятели пытались его разбудить, а причиной такого состояния, предположительно, стало количество выпитого алкоголя. По данным источника, Грилиш, который восстанавливается после операции, вероятнее всего, пропустит остаток сезона и не рассматривается как кандидат в состав сборной Англия на чемпионат мира.

Фото: The Sun

Ранее, в марте, футболист публиковал в соцсетях сообщения о восстановлении, отмечая, что «работает, чтобы вернуться ещё сильнее». Тогда он уже постепенно переходил от гипса к защитному ботинку и использовал специальный скутер для разгрузки ноги.

Однако, несмотря на процесс реабилитации, позже он вновь был замечен на светских мероприятиях — в том числе в поездке в Рим вместе с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом, где они отмечали день рождения супруги Пикфорда.

Напомним, Грилиш давно известен как любитель вечеринок: ранее он устраивал дорогостоящие праздники и нередко становился героем таблоидов из-за своего образа жизни вне поля.

