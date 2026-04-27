Джеррард прокомментировал новости, что Салах мог сыграть последний матч за «Ливерпуль»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мыслями о том, что вингер мерсисайдцев Мохамед Салах мог сыграть последний матч за клуб.

«Последний матч Салаха? Это было бы печально, но будем надеяться, что это не так. Но если окажется, что Салах сыграл свой последний матч, это будет невероятно грустно — не только для Мо, но и для всех, кто связан с «Ливерпулем», потому что он был легендой, и все хотят, чтобы его проводили так, как он того заслуживает», — приводит слова Джеррарда TNT Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что Салах больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:1). Сам футболист заявлял, что по окончании сезона покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 39 матчей, забил 12 мячей и отдал девять результативных передач.

