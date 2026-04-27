Дивеев высказался о голевой передаче на Соболева в матче «Зенита» с «Ахматом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался о матче 27-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

— Достаточно яркие первые 10 минут встречи, затем, как показалось, эмоции стихли. С чем это связываете?
— Первые 20 минут, которые мы выдали, забили два гола, а потом, видимо, в подсознании началось такое, что контролировали мяч, больше стали разворачивать, больше играли на удержание счёта. Это неправильно, поэтому надо было больше обострять, дожимать соперника и забивать моменты.

— Давайте поподробнее разберём гол Соболева. Казалось, что здесь не обошлось без вашей подсказки. Вы выполнили голевую передачу. Скажите, как это было?
— Не помню, это был какой-то стандарт или штрафной. Пошла передача, они вынесли, и я вижу, что идёт передача. Кто-то дал Караваеву, и я показываю, чтобы навешивал, потому что мы там: я, Соболь, Нино — мы все ростом за 190. Навешивайте — и мы будем пытаться скидывать. Так и получилось, что Кара меня увидел, и я скинул Соболеву, поэтому забили гол.

— То есть вы конкретно целили именно на ход Александру?
— Да, я его видел, когда пошла передача. Даже посмотрел, где Соболь, и, получается, мне надо было просто перекинуть защитника. Хорошо получилось, идеально, можно сказать, — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».

«Зенит» сделал всё за 11 минут
