Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитриев: показалось, что в моменте с пенальти «Пари НН» нет вопросов

Комментарии

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев поделился мнением о пенальти, который был назначен в пользу красно-белых в конце первого тайма матча 27-го тура чемпионата России с «Пари НН». На 45+1-й минуте 11-метровый удар реализовал Эсекьель Барко. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Честно, мне показалось, что в моменте с пенальти нет вопросов. Я повтор не смотрел, но что видел со скамейки: игрок выносит мяч, Литвинов вбегает и по нему бьют», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ после 27 туров.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android