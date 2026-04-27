Дмитриев: показалось, что в моменте с пенальти «Пари НН» нет вопросов

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев поделился мнением о пенальти, который был назначен в пользу красно-белых в конце первого тайма матча 27-го тура чемпионата России с «Пари НН». На 45+1-й минуте 11-метровый удар реализовал Эсекьель Барко. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков.

«Честно, мне показалось, что в моменте с пенальти нет вопросов. Я повтор не смотрел, но что видел со скамейки: игрок выносит мяч, Литвинов вбегает и по нему бьют», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ после 27 туров.