Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник «Зенита» Караваев поделился впечатлениями от победы в матче РПЛ с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Караваев поделился впечатлениями от победы в матче РПЛ с «Ахматом»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о матче 27-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

— Какие впечатления оставила эта игра?
— По поводу впечатлений: самое главное сейчас, возможно, не игра, а то, что три очка взяли, выиграли.

— Эти два быстрых гола как-то план на игру скорректировали? Наверняка сами не ожидали, что так получится?
— Нет, но, естественно, стало полегче. Не один, а всё-таки два забили. Конечно, стало легче.

— За счёт чего удавалось находить вот эти моменты, ловить на ошибках свободные зоны?
— Вы правильно сказали. Как раз таки свободные зоны находили, туда наши атакующие полузащитники убегали, из-за этого создавалось большинство, и мы забили эти голы, — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

«Зенит» сделал всё за 11 минут
«Зенит» сделал всё за 11 минут
