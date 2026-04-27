Защитник «Зенита» Караваев поделился впечатлениями от победы в матче РПЛ с «Ахматом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о матче 27-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:0).

— Какие впечатления оставила эта игра?

— По поводу впечатлений: самое главное сейчас, возможно, не игра, а то, что три очка взяли, выиграли.

— Эти два быстрых гола как-то план на игру скорректировали? Наверняка сами не ожидали, что так получится?

— Нет, но, естественно, стало полегче. Не один, а всё-таки два забили. Конечно, стало легче.

— За счёт чего удавалось находить вот эти моменты, ловить на ошибках свободные зоны?

— Вы правильно сказали. Как раз таки свободные зоны находили, туда наши атакующие полузащитники убегали, из-за этого создавалось большинство, и мы забили эти голы, — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».