Тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о безголевой ничьей в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный результат в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (0:0).

«Мы придерживались нашего игрового плана и пытались диктовать ход матча, но в первом тайме были немного слишком медлительны и предсказуемы. Против «Милана» всегда нужно быть начеку. В построении игры мы сосредоточились на высоком прессинге, чтобы не дать им начинать контратаки.

Такие игры бывают, нам ещё нужно выиграть несколько матчей, чтобы заслужить место в Лиге чемпионов. Именно в такие сложные моменты становится ясно, кто настоящий игрок «Ювентуса», а кто нет», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».