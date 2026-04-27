Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, состоится заключительный матч в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 27 апреля (время московское):
- 20:00. «Балтика» — «Акрон».
Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 60 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).
