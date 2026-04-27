Аллегри оценил ничейный результат в матче «Милана» с «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о ничейном результате в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).

«Это была очень сбалансированная, тактически грамотная игра, на кону стояло очень многое. У нас было несколько моментов, как и у «Ювентуса». У «Ювентуса» очень сильный состав, игроки могут выходить на замену и обыгрывать соперников по флангам, но мои ребята очень хорошо оборонялись, за исключением одного навеса, до которого Давиде [Бартезаги] не смог дотянуться головой.

Мы можем быть довольны ничьей, так как это позволяет нам сделать ещё один небольшой шаг вперёд. Математически нам осталось всего шесть очков до достижения цели, а это значит, что нужно выиграть две игры. Ничья — это правильный результат, это сбалансированные матчи, где один эпизод может изменить ход игры, и это справедливый результат», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.