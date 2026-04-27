Игрок «Сочи» Магаль: команда не знала, что Осинькин хотел уйти

Футболист «Сочи» Руслан Магаль отреагировал на слова главного тренера Игоря Осинькина, что он хотел покинуть южный клуб в марте 2026 года после поражения от «Пари НН» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'     2:0 Вешнер Тичич – 62'     2:1 Крамарич – 80'    

«Команда не знала, что Осинькин хотел уйти. Если бы такая ситуация случилась, мы могли бы поговорить. Не могу сказать, уговаривали бы мы его остаться или нет. Нам Игорь Витальевич об этом не говорил, всё это — сослагательное наклонение», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке таблицы Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Московское «Динамо» прервало победную серию «Сочи» из трёх матчей в РПЛ
