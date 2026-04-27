Защитник «Родины» Гогличидзе: мы готовы сыграть в РПЛ и показываем это результатом

Футболист «Родины» Лео Гогличидзе заявил, что команда готова к участию в Мир Российской Премьер-Лиге следующего сезона. По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari.

«Мы готовы к тому, чтобы сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Мы показываем это результатом. Те игры, которые у нас проходили до этого матча с «Уфой», тоже были очень хорошими. Так что мы готовы», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Лидером Первой лиги является «Факел», набравший 60 очков. В активе у «Родины» 59 очков, однако на один сыгранный матч больше.