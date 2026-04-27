Черчесов оценил перспективы сыгравшего с «Зенитом» Магомедова

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о голкипере своей команды Яхье Магомедове. 19-летний вратарь появился на поле на 23-й минуте встречи.

— Какие вы видите перспективы у вышедшего после вынужденной замены молодого Яхьи Магомедова?

— Я смотрю только в сегодняшний день. Яхья работает, он получает постоянную игровую практику в нашей второй команде и в молодёжной сборной России. У меня не было сомнений, что Магомедов может выйти и спокойно сыграть. Он играл с «Зенитом» и до меня в Кубке России, а сейчас – в РПЛ. Поздравляем Яхью с дебютом в чемпионате в большом матче на таком стадионе. Вратарям нужна стабильность и проводить целые сезоны на достойном уровне, чтобы смогли оценить, насколько они готовы, — приводит слова Черчесова официальный сайт грозненского клуба.

На данный момент «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. На заключительном отрезке сезона грозненцы встретятся дома с «Пари НН» 3 мая, примут махачкалинское «Динамо» 10 мая и на выезде сыграют с «Сочи» 17 мая.