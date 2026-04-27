Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА увеличит призовой фонд ЧМ‑2026 из-за опасений стран о больших расходах — The Guardian
Комментарии

ФИФА согласилась увеличить призовой фонд и выплаты за участие в чемпионате мира 2026 года. Детали расширенного финансирования будут утверждены на заседании Совета ФИФА, которое пройдёт в Ванкувере (Канада) на этой неделе. Об этом сообщил The Guardian.

Отмечается, что это реакция на опасения, высказанные рядом национальных ассоциаций. Суть этих опасений сводилась к тому, что высокие расходы на перелёты, операционную деятельность и налоги — особенно в США, где пройдёт часть матчей турнира, — приведут к финансовым убыткам ассоциаций, даже если их сборные выступят успешно и дойдут до поздних стадий соревнований.

В декабре 2025 года ФИФА объявила о рекордном призовом фонде чемпионата мира в размере $ 727 млн. Согласно первоначальному плану, каждая из 48 команд-участниц должна была получить минимум $ 10,5 млн, а победитель — $ 50 млн. Однако после консультаций с рядом национальных футбольных ассоциаций, состоявшихся в последние недели, этот фонд будет дополнительно увеличен.

Кроме того, будет увеличен объём средств на развитие футбола, выделяемых всем 211 членам ФИФА. Эта сумма превысит запланированные ранее $ 2,7 млрд, которые предполагалось распределить в течение следующего четырехлётнего цикла.

«В преддверии заседания Совета ФИФА, которое состоится в Ванкувере (Канада) 28 апреля 2026 года, ФИФА подтверждает, что ведёт переговоры с ассоциациями по всему миру с целью увеличения доступных финансовых ресурсов. В частности, речь идёт о предлагаемом увеличении финансовых выплат всем командам, прошедшим квалификацию на чемпионат мира 2026 года, а также об увеличении средств на развитие футбола, доступных всем 211 ассоциациям-членам организации», — сказал представитель ФИФА.

Материалы по теме
ЧМ-2026 примут 16 стадионов. Как они выглядят и в чём их главные фишки
ЧМ-2026 примут 16 стадионов. Как они выглядят и в чём их главные фишки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android