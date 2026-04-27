Защитник «Зенита» Дивеев: чемпионская гонка будет до последнего тура — это 100%!

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как смотрел матч 27-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Махачкала (2:1), и поделился мнением о чемпионской гонке. «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

— Скажите, следили ли вы за результатами матча «Краснодара»? Как-то, возможно, это влияло на подготовку?

— Да, смотрел игру до приезда на стадион и потом уже полностью готовился к игре. Я видел, что был момент у «Динамо», который не забили, потом Кордоба забил. И после этого уже не смотрел.

— Что думаете насчёт продолжения чемпионской гонки?

— Она будет до последнего тура — это 100%! У нас осталось три финала, и мы должны все игры стараться выигрывать, готовиться к ним, разбирать соперников, как играть с ними, и навязывать свою игру, — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».