Тренер «Милана» Аллегри оценил игру Леау в матче Серии А с «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался об игре нападающего Рафаэла Леау в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).

«Думаю, Рафа сыграл хорошо, это было одно из лучших его выступлений в этом сезоне. Он внёс свой вклад в этом сезоне, отдав голевые передачи и забив голы, но от такого игрока нельзя ожидать особой стабильности. Он никогда не был таким, даже четыре или пять лет назад, потому что он загорается в нужный момент.

Он помог в обороне и показал хороший настрой, у него было несколько ускорений, с которыми у него были проблемы в последнее время из-за физической формы. Он обыграл Бремера и отдал пас назад, так что это было одно из его лучших выступлений», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.