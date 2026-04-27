Караваев ответил, знали ли в «Зените» результат матча «Краснодара» перед игрой с «Ахматом»

Караваев ответил, знали ли в «Зените» результат матча «Краснодара» перед игрой с «Ахматом»
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев ответил, смотрели ли в команде матч 27-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Махачкала (2:1), и поделился мнением о чемпионской гонке. «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

— Перед вашим матчем играл «Краснодар» против «Динамо» из Махачкалы. Смотрели ли вы этот матч? Если смотрели, итоговый результат придал вам дополнительную мотивацию?
— Мы не смотрели, потому что готовились к своей игре, поэтому даже специально не знали ничего. В любом случае нам нужно все игры оставшиеся выигрывать, а там уже посмотрим. Будем в конце сезона считать очки.

— То есть вы не знали, что «Краснодар» выиграл?
— Нет, конечно.

— Вообще эмоционально проще догоняющим быть или лидирующим?
— Сложно сказать. Опять же, ничего ещё не решено. Одно очко, поэтому, как я уже повторил, нужно выигрывать свои матчи, потом уже посчитаемся, — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
