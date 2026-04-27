Балотелли отреагировал на невыход сборной Италии на чемпионат мира — 2026

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на невыход итальянцев на чемпионат мира — 2026, который пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде. Италия проиграла в стыковых матчах Боснии и Герцеговине.

«Третий подряд чемпионат мира без Италии? Привязанности, которую я чувствовал в сборной, я сейчас не вижу у многих игроков. Сейчас молодые люди предпочитают играть в телефоне, а не в футбол. Именно поэтому становится так трудно находить и раскрывать новые таланты», — приводит слова Балотелли известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.