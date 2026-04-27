Тренер «Милана» Аллегри высказался о безголевой серии Пулишича

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался об игре нападающего Кристиана Пулишича после матча 34-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0). Пулишич не смог забить в 16-м матче подряд.

«Кристиан — очень чувствительный человек, эта засуха бьёт по нему сильнее. Он также испытывает трудности с физической борьбой и отсутствием центрального нападающего, но я должен попытаться сбалансировать команду, поскольку у нас есть цель, которую нужно достичь.

Понимаю, он не совсем подходит для этой роли, я просил его сыграть на правом фланге, а Леау — на левом, поэтому у нас не было центрального нападающего. Можете быть уверены, к концу сезона Пулишич внесёт свой вклад», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.