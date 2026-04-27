Игрок «Ахмата» Самородов: пока не понимаем, с чем связана серия без побед

Футболист «Ахмата» Максим Самородов высказался о серии команды без побед в матчах Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона. В последних пяти встречах грозненцы потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

«Мы в команде не понимаем, с чем связана серия без побед. Пытаемся разобраться, но, к сожалению, пока не получается. Если говорить об атмосфере в раздевалке, она всегда шикарная», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. На заключительном отрезке сезона грозненцы встретятся дома с «Пари НН» 3 мая, примут махачкалинское «Динамо» 10 мая и на выезде сыграют с «Сочи» 17 мая.

