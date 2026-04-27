«Я уже шесть лет в «Динамо», и я — динамовец». Бувач — о продлении контракта с клубом

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с клубом до 2029 года.

«Я уже шесть лет в «Динамо», и я — динамовец. Я уверен, что мы можем [добиться] большего прогресса в будущем. Это причина, по которой я подписал новый контракт.

Самое важное, что мы выиграли. Это не был простой матч, потому что «Сочи» последние три игры выиграл, было тяжело. Но мы ментально, технически были хороши.

Сейчас у нас хорошие игроки. И самое важное, что эти игроки остаются с нами», — сказал Бувач в интервью клубной пресс-службе.

«Динамо» обыграло «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России со счётом 2:0.

Материалы по теме
Официально
Московское «Динамо» объявило о продлении контракта со спортивным директором Желько Бувачем
