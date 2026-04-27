Игрок «Спартака» Дмитриев: нет такого, что чемпионат нам сейчас не нужен

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос о турнирных приоритетах московского клуба на остаток текущего сезона. Красно-белые продолжают борьбу за Фонбет Кубок России, параллельно играя в Мир РПЛ.

«Нет такого, что чемпионат нам сейчас не нужен. Мы хотим выигрывать в каждом матче, чтобы залезть в таблице ещё выше. Но в Кубке у нас тоже важный матч», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» заработал 48 очков за 27 туров и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На третьем месте, куда стремятся красно-белые, находится «Локомотив» с 49 очками.