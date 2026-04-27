Василий Березуцкий высказался после победы «Урала» над «Челябинском»

Комментарии

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий подвёл итоги матча 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 с «Челябинском». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Челябинск
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Мамин – 32'     0:2 Секулич – 59'     1:2 Левин – 78'    
Удаления: нет / Селихов – 74'

— Хорошо, что победили в уральском дерби. Игра была нервозная, с обилием, наверное, многих интересных вещей, которые так любят болельщики — пенальти, красная карточка. Ну и давление на последних минутах. Поэтому довольны результатом, это самое главное сейчас.

— Ожидали, что будет так много наших болельщиков сегодня на трибунах?
— Да, конечно. Близко же ехать, причём живописная дорога. Поэтому ожидали — это дерби. Наши болельщики, во-первых, любят приезжать на такие игры, которые так недалеко, — приводит слова Березуцкого пресс-служба «Урала» в телеграм-канале клуба.

