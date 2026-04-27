Тренер «Динамо» Гусев ответил, был ли жёсткий разговор после поражения от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о подготовке к матчу 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0). В прошлом туре «Динамо» проиграло казанскому «Рубину» (0:1).

— Удалось ли разобраться с причинами поражения от «Рубина»? Было видно, что игроки горят желанием играть. Был ли какой-то жёсткий разговор после того матча?

— Конечно, мы общались и разговаривали. Было важно увидеть реакцию игроков, и я её увидел. Для меня главное, что они правильно среагировали. Если говорить о «Пари НН», «Оренбурге» и «Сочи», то это совершенно другие команды, чем в осенней части сезона – по-другому подготовлены, играют с другой страстью и азартом. Если не настраиваешься на такие команды или выпадают один-два игрока, то будут проблемы, что у нас и получалось, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».