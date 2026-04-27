Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев ответил, был ли жёсткий разговор после поражения от «Рубина»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о подготовке к матчу 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0). В прошлом туре «Динамо» проиграло казанскому «Рубину» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11'     2:0 Нгамалё – 52'    

— Удалось ли разобраться с причинами поражения от «Рубина»? Было видно, что игроки горят желанием играть. Был ли какой-то жёсткий разговор после того матча?
— Конечно, мы общались и разговаривали. Было важно увидеть реакцию игроков, и я её увидел. Для меня главное, что они правильно среагировали. Если говорить о «Пари НН», «Оренбурге» и «Сочи», то это совершенно другие команды, чем в осенней части сезона – по-другому подготовлены, играют с другой страстью и азартом. Если не настраиваешься на такие команды или выпадают один-два игрока, то будут проблемы, что у нас и получалось, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

Материалы по теме
«Динамо» обрубило волшебную серию «Сочи»! Теперь не верите в сказку?
«Динамо» обрубило волшебную серию «Сочи»! Теперь не верите в сказку?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android