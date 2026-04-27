Красивый гол Зобнина — в видеообзоре матча «Пари НН» — «Спартак»

Накануне состоялся матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари НН» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 28-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа. В компенсированное к первому тайму время полузащитник красно-белых Эсекьель Барко восстановил равновесие, забив с пенальти. На 72-й минуте капитан «Спартака» Роман Зобнин вывел команду вперёд.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

В минувшем туре команда Алексея Шпилевского проиграла «Оренбургу» со счётом 1:2, а подопечные Хуана Карлоса Карседо уступили «Краснодару» (1:2).

