Игрок «Сочи» Магаль: к сожалению, команда и «химия» у нас появились только под конец

Футболист «Сочи» Руслан Магаль высказался о борьбе южан за сохрание прописки в Мир РПЛ этого сезона. После 27 туров «Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее место в турнирной таблице.

— Никто не ожидал увидеть три победы подряд от «Сочи», как их объяснить?

— К сожалению, только под конец у нас появилась команда, «химия». Соответственно, и результат — три победы подряд.

— Почему только под конец?

— Тяжело ответить, я не знаю. Но в последних четырёх-пяти играх у нас действительно есть команда, которая бьётся друг за друга. Почему этого не было раньше, я не знаю.

— Вера в сохранение места в РПЛ остаётся?

— А почему нет? Всё возможно. Кто-то в нас не верил ещё месяц назад, но эти три победы всё перевернули. Нам всё по силам, — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.