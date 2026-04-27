Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Игрок «Сочи» Магаль: к сожалению, команда и «химия» у нас появились только под конец

Игрок «Сочи» Магаль: к сожалению, команда и «химия» у нас появились только под конец
Футболист «Сочи» Руслан Магаль высказался о борьбе южан за сохрание прописки в Мир РПЛ этого сезона. После 27 туров «Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее место в турнирной таблице.

— Никто не ожидал увидеть три победы подряд от «Сочи», как их объяснить?
— К сожалению, только под конец у нас появилась команда, «химия». Соответственно, и результат — три победы подряд.

— Почему только под конец?
— Тяжело ответить, я не знаю. Но в последних четырёх-пяти играх у нас действительно есть команда, которая бьётся друг за друга. Почему этого не было раньше, я не знаю.

— Вера в сохранение места в РПЛ остаётся?
— А почему нет? Всё возможно. Кто-то в нас не верил ещё месяц назад, но эти три победы всё перевернули. Нам всё по силам, — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

