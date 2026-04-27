«Тоттенхэм» сообщил о характере травмы Хави Симонса

Английский «Тоттенхэм Хотспур» в социальных сетях сообщил подробности о травме полузащитника Хави Симонса, полученной в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0). Симонс был заменён на 63-й минуте игры.

«Мы подтверждаем, что у Хави Симонса произошёл разрыв передней крестообразной связки правого колена. 23-летний футболист получил эту травму во втором тайме субботнего матча Премьер-лиги с «Вулверхэмптон Уондерерс».

В ближайшие недели Хави предстоит операция, после которой он приступит к реабилитации под наблюдением нашей медицинской бригады. Весь коллектив «Тоттенхэм Хотспур» выражает Хави свою любовь и поддержку — мы будем рядом с ним на каждом этапе этого пути», — написано в сообщении клуба.