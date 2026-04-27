Маркиньос ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Крайний нападающий «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос по поводу своего будущего в московском клубе. Ранее появилась информация, что в услугах вингера заинтересована «Црвена Звезда» и лично главный тренер сербской команды Деян Станкович. За «Спартак» Маркиньос выступает с августа 2023 года.

— Намерены ли вы остаться в «Спартаке» на следующий сезон?

— Я прекрасно себя чувствую в «Спартаке», это прекрасная команда. Здесь прекрасные условия, и моей семье тоже здесь нравится. Поэтому всё хорошо, мне здесь очень нравится, — сказал Маркиньос в видео, которое было опубликовано на канале pro-sport_info в социальной сети «ВКонтакте».