Форвард «Динамо» Мх Агаларов: хотели забрать очки и победить в матче с «Краснодаром»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался по итогам матча 27-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

«Мы проиграли, эмоции отрицательные. «Краснодар» ничем не удивил. Играл, как и всегда — агрессивно, вертикально. Подачи с фланга — это их стиль. Мы хотели здесь забрать очки и победить, к сожалению, сегодня не получилось. Даже когда мы проигрывали 1:2, было ощущение, что забьём, сравняем. Это неправильно, если мы будем играть спустя рукава. Пытались, старались, но не получилось. Мы приложим максимум усилий, чтобы избежать зоны стыковых матчей», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.