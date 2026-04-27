Форвард «Динамо» Мх Агаларов: хотели забрать очки и победить в матче с «Краснодаром»
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался по итогам матча 27-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась победой «быков» со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
0:1 Коста – 4' 1:1 Кривцов – 29' 2:1 Кордоба – 66'
Удаления: нет / Миро – 90+5'
«Мы проиграли, эмоции отрицательные. «Краснодар» ничем не удивил. Играл, как и всегда — агрессивно, вертикально. Подачи с фланга — это их стиль. Мы хотели здесь забрать очки и победить, к сожалению, сегодня не получилось. Даже когда мы проигрывали 1:2, было ощущение, что забьём, сравняем. Это неправильно, если мы будем играть спустя рукава. Пытались, старались, но не получилось. Мы приложим максимум усилий, чтобы избежать зоны стыковых матчей», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
