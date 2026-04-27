«Показалось, нападающий завалился». Игрок «Динамо» Мх Агаларов — о пенальти «Краснодара»
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о пенальти в ворота своей команды в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра прошла накануне в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Капитан «быков» Эдуард Сперцян не реализовал спорный пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4' 1:1 Кривцов – 29' 2:1 Кордоба – 66'
Удаления: нет / Миро – 90+5'
«Что касается пенальти в наши ворота, я не смотрел, честно. Не могу сказать. Показалось со стороны, что наш защитник слегка придержал и отпустил, а нападающий завалился», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
