«Показалось, нападающий завалился». Игрок «Динамо» Мх Агаларов — о пенальти «Краснодара»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о пенальти в ворота своей команды в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра прошла накануне в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Капитан «быков» Эдуард Сперцян не реализовал спорный пенальти.

«Что касается пенальти в наши ворота, я не смотрел, честно. Не могу сказать. Показалось со стороны, что наш защитник слегка придержал и отпустил, а нападающий завалился», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.