Игрок «Родины» Максименко оптимистично оценил перспективы команды в РПЛ

Нападающий московской «Родины» Артём Максименко высказался о победе в матче 31-го тура Лиги Pari с «Уфой» (1:0).

«Самые положительные эмоции от игры с «Уфой». Важнейшая победа, для нас сейчас каждый матч как финал. Очень рады всей раздевалкой такому результату. У нас стали появляться свои болельщики. В большей степени это пока категория юных фанатов.

«Родина» может быть конкурентоспособной с этим составом в РПЛ. Наши футболисты хотят многое себе доказать, у нас внутри большая конкуренция среди игроков», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 59 очков за 31 матч.