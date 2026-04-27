Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Игрок «Родины» Максименко оптимистично оценил перспективы команды в РПЛ

Нападающий московской «Родины» Артём Максименко высказался о победе в матче 31-го тура Лиги Pari с «Уфой» (1:0).

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Максименко – 90+6'    
Удаления: Мещанинов – 65' / нет

«Самые положительные эмоции от игры с «Уфой». Важнейшая победа, для нас сейчас каждый матч как финал. Очень рады всей раздевалкой такому результату. У нас стали появляться свои болельщики. В большей степени это пока категория юных фанатов.

«Родина» может быть конкурентоспособной с этим составом в РПЛ. Наши футболисты хотят многое себе доказать, у нас внутри большая конкуренция среди игроков», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 59 очков за 31 матч.

Материалы по теме
Защитник «Родины» Гогличидзе: мы готовы сыграть в РПЛ и показываем это результатом
