Лепёхин: Джон Дуран — самый слабый футболист «Зенита» на поле, он абсолютно немотивирован

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о нападающем сине-бело-голубых Джоне Дуране. Колумбиец выступает за «Зенит» на правах аренды.

«Меня не волнует то, что футболист может отдыхать в ночных клубах. Если человек приносит пользу команде и даёт результат, то вообще без разницы, чем он занимается. Что касается Дурана, у меня к нему большие вопросы. Не понимаю, как он может помочь «Зениту» и чем.

Я смотрю, что он выходит уже не первую игру и является самым слабым футболистом на поле. Дуран абсолютно немотивирован. Не знаю, какие у него сильные качества. Пока никто не увидел этого», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.