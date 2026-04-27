Тимощук: Соболев молодой, у него есть предпосылки расти и забивать ещё больше голов

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Ранее форвард вошёл в «Клуб 100». Тимощук рассказал, что в «Зените» поздравили Александра с этим достижением.

«Конечно, это значимо. Я и вся команда его с этим поздравляем. Естественно, традиции не нарушали. Постучали чуть-чуть, чтобы он не расслаблялся. Не так много игроков, которые достигли этой отметки. Но Саша ещё достаточно молодой. И думаю, что, естественно, он работает над собой с тем рвением, которое есть у него сейчас. У него есть все предпосылки расти и забивать ещё больше мячей», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».