Тренер «Динамо» Гусев: нас готовят к Кубку с тех пор, как я принял команду

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о соотношении матчей Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. «Динамо» сыграет в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» 7 мая. Первый матч — 0:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Карседо, Мусаев и Челестини на пресс-конференциях говорят, что они готовятся к Кубку через матчи чемпионата. В матче с «Сочи» вы выпустили других игроков, чем в игре с «Рубином». Это были воспитательные меры, или наигрывали какие-то связки и сочетания?
— У меня такое впечатление, что нас готовят к Кубку с тех пор, как я принял команду. И мне кажется, что это не очень хороший посыл, потому что все это читают, смотрят, в подсознании это может сидеть у игроков. И это могло сказаться на матчах, которые мы проводили. Надо думать о сегодняшнем дне и ближайшем матче, а впереди у нас «Локомотив». Конечно, смотрим разные сочетания, но это не только под «Краснодар». Я и игрокам говорю, что можно думать о чём угодно, но на поле должны показывать всё здесь и сейчас.

Понятно, что на этой стадии Кубка для всех это суперважные матчи. Но эти тренеры, как мне кажется, только сейчас стали об этом говорить, а я об этом слышу уже давно. Может, это и правильно, может, нужно постоянно об этом напоминать. Например, нас Валерий Георгиевич Газзаев зомбировал первым местом, напоминал нам об этом каждую минуту, ходили под этим давлением постоянно. На всех это действует по-разному. Кто-то может послушать и подумать, что можно выйти в чемпионате расслабленно – вот это нехорошо, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

