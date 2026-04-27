«Голы мы забили сами себе». Игрок «Ахмата» Самородов — о поражении от «Зенита»
Футболист «Ахмата» Максим Самородов высказался после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8' 2:0 Энрике – 11'
«Мы играли на третий день после непростого матча с «Балтикой». «Зенит» — не менее тяжёлый соперник. Они борются за чемпионство, здесь много высококвалифицированных футболистов. Однако считаю, что мы эти голы забили сами себе. Если бы не они, всё могло сложиться в нашу пользу», — сказал Максим Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
