«Голы мы забили сами себе». Игрок «Ахмата» Самородов — о поражении от «Зенита»

Футболист «Ахмата» Максим Самородов высказался после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

«Мы играли на третий день после непростого матча с «Балтикой». «Зенит» — не менее тяжёлый соперник. Они борются за чемпионство, здесь много высококвалифицированных футболистов. Однако считаю, что мы эти голы забили сами себе. Если бы не они, всё могло сложиться в нашу пользу», — сказал Максим Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.