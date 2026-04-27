Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Голы мы забили сами себе». Игрок «Ахмата» Самородов — о поражении от «Зенита»

«Голы мы забили сами себе». Игрок «Ахмата» Самородов — о поражении от «Зенита»
Комментарии

Футболист «Ахмата» Максим Самородов высказался после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

«Мы играли на третий день после непростого матча с «Балтикой». «Зенит» — не менее тяжёлый соперник. Они борются за чемпионство, здесь много высококвалифицированных футболистов. Однако считаю, что мы эти голы забили сами себе. Если бы не они, всё могло сложиться в нашу пользу», — сказал Максим Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android