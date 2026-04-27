Нападающий «Краснодара» Кордоба отреагировал на победу над махачкалинским «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Кордоба отреагировал на победу над махачкалинским «Динамо»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался по итогам матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Прошедшая на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

«Это была сложная неделя с перелётами, интенсивными матчами. Мы должны были забирать победу над «Динамо» Махачкала и, слава богу, добились этого, пришли к такому результату», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» опережают идущий следом «Зенит» на одно очко.

