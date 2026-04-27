Нападающий «Краснодара» Кордоба отреагировал на победу над махачкалинским «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался по итогам матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Прошедшая на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:1.

«Это была сложная неделя с перелётами, интенсивными матчами. Мы должны были забирать победу над «Динамо» Махачкала и, слава богу, добились этого, пришли к такому результату», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» опережают идущий следом «Зенит» на одно очко.