Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго в мае и июне

Сборная России проведёт три товарищеских матча в мае и июне. Соперниками станут национальные команды Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Расписание матчей национальной команды России:

28 мая, Каир (Египет)

Египет – Россия

5 июня, Волгоград

Россия – Буркина-Фасо

9 июня, Калининград

Россия – Тринидад и Тобаго

Отмечается, что о точном времени начала матчей и старте билетной программы будет объявлено дополнительно.

В 2026 году сборная России провела два товарищеских матча. В марте россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с национальной командой Мали — 0:0.