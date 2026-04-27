Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго в мае и июне

Сборная России проведёт три товарищеских матча в мае и июне. Соперниками станут национальные команды Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Расписание матчей национальной команды России:
28 мая, Каир (Египет)
Египет – Россия
5 июня, Волгоград
Россия – Буркина-Фасо
9 июня, Калининград
Россия – Тринидад и Тобаго
Отмечается, что о точном времени начала матчей и старте билетной программы будет объявлено дополнительно.
В 2026 году сборная России провела два товарищеских матча. В марте россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с национальной командой Мали — 0:0.