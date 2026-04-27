В «Динамо» заявили, что не хотят, чтобы на матчах команды работал арбитр Карасёв

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые не хотят, чтобы матчи команды обслуживал арбитр Сергей Карасёв. Отметим, Карасёв отработал игру 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 1:0.

«Мы бы очень не хотели, чтобы матчи «Динамо» судил Сергей Карасёв. Что касается его работы на прошлом матче с «Рубином», то там в целом команда играла плохо. Вряд ли его судейство так повлияло на результат», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

