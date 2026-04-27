Лепёхин: хочу, чтобы «Спартак» попал в тройку лидеров по итогам чемпионата

Российский экс-футболист Константин Лепёхин признался, что ему нравится игра московского «Спартака». Эксперт выразил надежду, что именно красно-белые займут третье место по итогам текущего розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас «Спартак» идёт на четвёртом месте.

«Я хотел бы, чтобы «Спартак» попал в тройку лидеров по итогам чемпионата. Мне понравилась их игра с «Краснодаром». «Спартак» очень прилично выступал и не по делу проиграл тот матч. Образовалась достаточно крепкая и хорошая команда. Им вполне по силам бороться за высокие места», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.