Очередной гол Соболева — в видеообзоре матча «Зенит» — «Ахмат»

Накануне состоялся матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска.

На восьмой минуте Александр Соболев открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 11-й минуте Луис Энрике удвоил преимущество сине-бело-голубых.

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте. Лидирует «Краснодар» (60).

В следующем туре «Зенит» 2 мая сыграет на выезде с ЦСКА, «Ахмат» 3 мая примет «Пари Нижний Новгород».