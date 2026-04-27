Луис Энрике: «Зенит» будет бороться за титул до последнего

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался по итогам матча 27-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:0) и заявил, что сине-бело-голубые будут до последнего бороться за победу в чемпионате России. Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Это был чрезвычайно важный матч для нас. Нам нужно было выиграть, чтобы оставаться в гонке за чемпионством. Мы боремся за титул и будем бороться до последнего. У нас получилось забить два гола и обеспечить комфортное преимущество. Рад, что смог отличиться и помочь команде победить. Ближе к концу матча команда немного устала, но это нормально. Мы не будем играть 90 минут с одинаковой интенсивностью, но всегда будем стараться. У нас осталось три финала, в которых надо побеждать», — приводит слова Энрике Metaratings.