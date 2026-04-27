Луис Энрике: «Зенит» будет бороться за титул до последнего

Луис Энрике: «Зенит» будет бороться за титул до последнего
Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался по итогам матча 27-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:0) и заявил, что сине-бело-голубые будут до последнего бороться за победу в чемпионате России. Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

«Это был чрезвычайно важный матч для нас. Нам нужно было выиграть, чтобы оставаться в гонке за чемпионством. Мы боремся за титул и будем бороться до последнего. У нас получилось забить два гола и обеспечить комфортное преимущество. Рад, что смог отличиться и помочь команде победить. Ближе к концу матча команда немного устала, но это нормально. Мы не будем играть 90 минут с одинаковой интенсивностью, но всегда будем стараться. У нас осталось три финала, в которых надо побеждать», — приводит слова Энрике Metaratings.

Материалы по теме
Лепёхин: Джон Дуран — самый слабый футболист «Зенита» на поле, он абсолютно немотивирован
Комментарии
