«Торпедо» показало уборку заснеженного поля на «Арене Химки», где сыграет с «Факелом»

Московское «Торпедо» в телеграм-канале опубликовало фотографии уборки снега с поля на стадионе «Арена Химки» в Химках. Сегодня, 27 апреля, «Торпедо» сыграет с воронежским «Факелом» в матче 31-го тура Лиги Pari. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: ФК «Торпедо»

Во встрече первого круга Первой лиги «Факел» дома обыграл «Торпедо» со счётом 2:0.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 30 матчей. «Факел» находится на первой строчке, заработав 60 очков за аналогичное количество игр.