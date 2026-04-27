Гасилин призвал «Пари НН» уволить Шпилевского
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин отреагировал на слухи об увольнении главного тренера «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского после поражения в матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29' 1:1 Барко – 45+1' 1:2 Зобнин – 72'
«Мне кажется, что «Пари НН» нужно менять тренера. Если они хотят сохранить прописку в РПЛ, то игрокам нужна встряска. Я понимаю, что тренер не хочет сам уходить, а отступные большие. Но необходимость смены тренера очевидна с осени», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).
