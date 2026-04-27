Гасилин призвал «Пари НН» уволить Шпилевского

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин отреагировал на слухи об увольнении главного тренера «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского после поражения в матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Мне кажется, что «Пари НН» нужно менять тренера. Если они хотят сохранить прописку в РПЛ, то игрокам нужна встряска. Я понимаю, что тренер не хочет сам уходить, а отступные большие. Но необходимость смены тренера очевидна с осени», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).