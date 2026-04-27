Нападающий «Пари НН» Бальбоа не согласен с назначением пенальти на Литвинове
Нападающий «Пари Нижний Новгород» Адриан Бальбоа высказался о пенальти, назначенном в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Капленковым (Москва).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29' 1:1 Барко – 45+1' 1:2 Зобнин – 72'
«Честно говоря, я не думаю, что это был пенальти. Я увидел Литвинова и, скажем так, выставил ногу. Он ударил меня, столкнулся со мной. Но ладно, мы знаем, что такое тут случается.
Что касается судейства, я думаю примерно как и тренер. Пенальти, очевидно, навредил нам. Не думаю, что он был», — сказал Бальбоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
