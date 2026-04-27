Видеообзор матча 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Сочи»

Видеообзор матча 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Сочи»
Накануне состоялся матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков. Игра закончилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11'     2:0 Нгамалё – 52'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликовала пресс-служба «Динамо» в VK.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Константин Тюкавин на 11-й минуте. Во втором тайме на 52-й минуте форвард Муми Нгамалё забил второй гол бело-голубых.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 27 матчах. В активе «Сочи» 18 набранных очков. Команда располагается на последней, 16-й строчке в таблице.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
