Акинфеев: Игорь с ума не сошёл, свою ногу «ногой бога» всё так же не называет

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг информацию о регистрации товарного знака «Нога бога». Ранее об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

«Видимо, традиция такая: раз в год говорить о моём товарном знаке и называть его «нога бога» – хотя в документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого. Вот и в «РИА» опять в заголовок вынесли отсебятину, а дальше сами позвонят за комментариями в РПЦ. Год назад я по этой теме уже высказался, добавить мне нечего. Игорь Акинфеев с ума не сошёл, свою ногу «ногой бога» всё так же не называет. Других комментариев по теме от меня не будет. Да и тема не самая важная, скажем прямо.

Что по-настоящему важно, так это игра команды, наши результаты и моя травма. Чуть позже выскажусь по этой теме», — написал Акинфеев в телеграм-канале.