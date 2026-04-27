Игрок «Ахмата» Самородов: нам объясняют судейские трактовки, но они не всегда сходятся

Футболист грозненского «Ахмата» Максим Самородов затронул тему судейства в контексте чемпионской гонки в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он заявил, что судейские решения зачастую не сходятся с теми трактовками, которые объясняют клубам РПЛ в преддверии сезона.

«За чемпионской гонкой слежу, но никого конкретного не поддерживаю. Я за красивый и честный футбол. Просто хотелось бы, чтобы было меньше вопросов к судейству. Когда проводятся сборы в Турции в середине сезона, нам объясняют трактовки, но в итоге они не всегда сходятся», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.