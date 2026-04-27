Лепёхин: судейство в РПЛ не поддаётся логическому объяснению — надо наводить порядок

Экс-футболист Константин Лепёхин высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Судейство в РПЛ не поддаётся никакому логическому объяснению. Одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Самое плохое, что не хотят говорить, что это ошибка, и объясняют один и тот же эпизод в разных матчах с разных сторон. С судейством надо наводить порядок. VAR создаёт проблемы самим судьям. Они сами мучатся и не понимают. Если на стоп-кадр ориентироваться, то можно в каждой игре давать по 10 пенальти и по 25 удалений — это несерьёзно.

Стоп-кадр и сама игра в футбол — это две разные вещи. Им надо с этим разбираться. Смотрю европейские матчи, там всё как-то быстро решается. За 10 секунд, пока кидают аут, уже судьи на VAR разобрались, посмотрели эпизод и всё сказали. А у нас по пять минут смотрят и такое ощущение, что сами себе не верят. У нас есть хорошие судьи на самом деле, а VAR выбивает их», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.