«Реал» сообщил диагноз Мбаппе после повреждения

Испанский «Реал» Мадрид на официальном сайте опубликовал информацию о характере травмы нападающего Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что Мбаппе может не сыграть до завершения клубного сезона. Нападающий был заменён на 81-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1).

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинскими службами «Реала» Мадрид в отношении нашего игрока Килиана Мбаппе, у него диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Состояние будет отслеживаться в динамике», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний Килиан Мбаппе провёл 28 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету 11 игр, 15 голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

