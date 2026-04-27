Ахметов: Вендел не умеет считать? Это шутка! Просто так контракты, что ли, подписывает?

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды в составе «Крыльев Советов», прокомментировал информацию, что хавбек сине-бело-голубых Вендел не умеет читать, писать и считать. Об этом ранее рассказывал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отметивший большую любовь Вендела к футболу.

— Семак рассказывал, что Вендел не умеет считать, писать и читать. Это правда?

— Он же в шутку это сказал. Вы реально думаете, что он не умеет?

— Это обсуждалось.

— Умеет всё он! Он просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы (смеётся), — сказал Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.