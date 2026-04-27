Александр Кержаков назвал главного футбольного диктатора

Бывший нападающий «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков ответил на вопрос, кто, по его мнению, является самым главным футбольным диктатором. Кержаков назвал нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Кто главный футбольный диктатор?
— Криштиану Роналду.

— Почему?
— Ты думаешь, что нет?

— Ну почему?
— Я думаю, что он может чуть ли не сделать так, что изменят правила лиги. Там, условно говоря, саудовской точно. Так, как ему будет удобно, — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Прежде португалец играл за «Манчестер Юнайтед», «Спортинг», «Ювентус» и мадридский «Реал».

