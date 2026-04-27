Песьяков: для «Крыльев Советов» три очка в матче с «Локомотивом» — на вес золота

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьков прокомментировал неожиданную победу в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра прошла в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы в составе «Крыльев Советов» забивали Иван Олейников и Амар Рахманович.

«Мы свою работу делаем. Как правило, стараешься в таблицу не смотреть. Есть матч, который нужно выиграть. Сейчас уже реально неважно, какой у тебя соперник. Любое очко — на вес золота. Три очка с «Локомотивом» — как раз именно такие», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.