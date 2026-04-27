Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Песьяков: для «Крыльев Советов» три очка в матче с «Локомотивом» — на вес золота
Комментарии

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьков прокомментировал неожиданную победу в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра прошла в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы в составе «Крыльев Советов» забивали Иван Олейников и Амар Рахманович.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    

«Мы свою работу делаем. Как правило, стараешься в таблицу не смотреть. Есть матч, который нужно выиграть. Сейчас уже реально неважно, какой у тебя соперник. Любое очко — на вес золота. Три очка с «Локомотивом» — как раз именно такие», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android